Barella-Calhanoglu-Mkhitaryan è ormai la cantilena della mediana dell'Inter. Subito dopo di loro, nella gerarchie di Inzaghi, c'è un Davide Frattesi ancora lontano dallo standard atteso. Ed è proprio al centrocampo che il tecnico chiede qualche gol in più: se si tolgono i 10 rigori segnati (7 da Calhanoglu), i nerazzurri contano 41 reti totali di cui solo 7 sono arrivate proprio da una mediana un cui l'ex Sassuolo inizia a reclamare spazio.

"Man mano che passa il tempo, Frattesi scalpita sempre di più", scrive oggi La Gazzetta dello Sport, ricordando che in 5 mesi di Inter il centrocampista romano è riuscito a collezionare solo 331’ di Serie A. Un minutaggio inatteso sia dal giocatore che da chi ha investito 33 milioni totali. La fiducia non è comunque diminuita, anche perché il 24enne per il carattere che ha non è il tipo che tiene il broncio in allenamento. "Anzi, raccontano ad Appiano, che abbia sempre l’argento vivo addosso e sia uno di quelli che fa alzare l’intensità di ogni seduta: ha stregato Spalletti in Nazionale anche così".

