Forse - forse - meno grave del previsto. Ma è ancora presto per tirare il sospiro di sollievo. Ieri Pavard, sbilanciato alle spalle da Lookman, si è dovuto fermare per una brutta distorsione del ginocchio che ha interessato soprattutto la rotula: lussazione.

Come informa la Gazzetta dello Sport, domani il francese farà risonanza magnetica e si capirà di più: l'assenza non dovrebbe essere lunghissima, si parla di circa un mese e mezzo di stop per lui, quindi per Natale il ritorno. Ma resta grande cautela, anche se l'ex Bayern ha esultato durante e dopo la partita, anche con i tifosi, e si è mostrato molto ottimista. Niente stampelle e giusto un po' di ghiaccio sul ginocchio.

Intanto Arnautovic dovrebbe tornare tra i convocati a Salisburgo, mentre Bisseck è quello destinato a entrare nelle rotazioni al posto di Pavard. In attesa di Cuadrado...

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!