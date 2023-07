André Onana ha salutato tutto ad Appiano e oggi partirà in direzione Manchester per unirsi allo United: all'Inter oltre 50 milioni di euro per il camerunese e la necessità di trovare un portiere titolare. E pure un vice, considerando l'addio di Handanovic.

"E adesso tutto su Yann Sommer, che ha già detto sì al trasferimento e aspetta novità - conferma la Gazzetta -. Perché il tempo stringe e Simone Inzaghi vorrebbe avere con sé il nuovo portiere già nella tournée in Giappone, con l’Inter che partirà domenica e rientrerà in Italia il 2 agosto. C’è bisogno di uno sprint, ma non dipende solo dal club nerazzurro. Col Bayern i rapporti sono ottimi e non ci saranno problemi, resta però l’incognita (almeno sulla tempistica) legata all’arrivo di un nuovo portiere, perché Neuer potrebbe saltare le prime gare di campionato e il club tedesco necessita di un nuovo vice di grande affidabilità. L’Inter, come detto, ha l’accordo con Sommer, legato al Bayern da una clausola di 6 milioni. L’Inter vorrebbe risparmiare qualcosa, anche perché poi dovrà cominciare a lavorare ai fianchi lo Shakhtar per chiudere anche Anatolij Trubin, il portiere del futuro. Fosse per il 21enne ucraino, sarebbe già su un volo per Milano. Ma la trattativa con lo Shakhtar sarà complicata, perché – nonostante un contratto che scadrà tra un anno – gli ucraini vogliono monetizzare il più possibile dall’uscita della loro stellina e partono da una richiesta superiore ai venti milioni".

