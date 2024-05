Anche ieri è stata una giornata intensa per Cano, Ralph, Meduri e Ligori, i rappresentanti di Oaktree arrivati a Milano per prendere in mano il faldone Inter.

Martedì c'erano stati i summit con dirigenza sportiva e Inzaghi, mentre ieri è stata la volta dell'area Corporate con a capo Antonello. L'a.d. - come racconta la Gazzetta dello Sport - ha fatto gli onori di casa per presentare i responsabili dei vari comparti, dal marketing alle revenues, passando per l'area risorse umane e quella operations che si occupa della biglietteria ma anche del progetto nuovo stadio.

Proprio lo stadio è ritenuto un asset fondamentale dal fondo californiano che quindi investirà risorse per il progetto da troppo tempo in stand-by. Un nuovo impianto, infatti, viene visto da Oaktree come strumento per aumentare il valore della società e anche per incrementare i ricavi grazie a tutte le attività collaterali (negozi, ristoranti, aree di intrattenimento).

Ad ogni modo, in questi giorni i contatti tra Oaktree e il personale Inter sono stati conoscitivi, senza entrare nei dettagli ma ribadendo la linea che punta a solidità e continuità. Prima del weekend, gli uomini rappresentanti il fondo lasceranno Milano, ma torneranno ben presto per l'assemblea dei soci in programma martedì prossimo, quando ci sarà la nomina del prossimo consiglio d'amministrazione e l'elezione del presidente che succederà a Steven Zhang.