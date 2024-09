L'Inter continua a lavorare ad Appiano in vista della sfida in programma domenica sera a Monza. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, Lautaro Martinez può partire dalla panchina. Inzaghi potrebbe cambiare rispetto all'undici schierato contro l'Atalanta per gestire le forze in attesa di Manchester City e Milan.

Al fianco di Thuram potrebbe esserci dal 1' Taremi, dalla panchina potrebbe partire anche Bastoni con Carlos Augusto pronto a sostituirlo. Uno tra Pavard e Bisseck a destra, de Vrij o Acerbi in mezzo, con l'olandese favorito. Dumfries e Dimarco agiranno sulle fasce mentre a centrocampo giocherà Frattesi con Calhanoglu e Zielinski. Anche Mkhitaryan e Barella potrebbero infatti partire dalla panchina.