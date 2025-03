La Gazzetta dello Sport fa oggi un punto su quelli che potrebbero essere i guadagni dell'Inter al prossimo Mondiale per club. Secondo la rosea, i nerazzurri dovrebbero essere settimi in Europa nella classifica stilata secondo criteri sportivi e commerciali (quindi i recenti risultati in Champions e probabilmente il fatturato) dietro a Real Madrid, Manchester City, Bayern Monaco, Paris Saint-Germain, Chelsea e Borussia Dortmund. Per il club di via della Liberazione significherebbe avere un minimo garantito di 24 milioni, davanti ai 18-20 della Juventus (che dovrebbe essere nona).

Il resto dipenderà dal percorso, visto che chi va agli ottavi prende 7 milioni, ai quarti 12,2, alle semifinali 19,5 e in finale 27,9 (37,2 per chi vince). La prima del ranking europeo può arrivare a 117 milioni di euro. Ma anche solo superando il girone il montepremi sarebbe tra i 30 e i 35 milioni.