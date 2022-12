La Gazzetta dello Sport non ha dubbi: Marcelo Brozovic non giocherà la 'finalina' tra Croazia e Marocco con in palio il terzo posto del Mondiale. Il centrocampista non verrà rischiato da Dalic dopo il problemino alla coscia e Inzaghi può tirare un sospiro di sollievo, anche perché nelle ultime ore lo staff medico nerazzurro si è sentito con il calciatore "dal quale ha ricevuto rassicurazioni".