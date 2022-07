Come sottolinea la Gazzetta dello Sport , la più grande novità è rappresentata dal ritorno di Lukaku : come verrà inserito il belga in una squadra che l'anno scorso ha fatto benissimo sotto porta? La sua Lu-La sarà diversa da quella di Conte: "Romelu era abituato a strappare negli spazi, con la squadra schiacciata verso la propria porta, pronta a ripartire. Inzaghi invece ama gestire il palleggio, coinvolgere tutti nel fraseggio. E con Lukaku non stravolgerà il proprio credo: al belga chiederà di allungare la difesa avversaria per facilitare il palleggio sulla trequarti e gli scambi con Lautaro. E poi di chiudere a rete, con la fame che lo contraddistingue", spiega il giornale.

Nuova Inter. E Simone Inzaghi valuta qualche cambiamento per puntare allo scudetto e migliorare il ruolino della scorsa stagione, la prima in nerazzurro per il tecnico piacentino.

Novità anche sulla corsia sinistra: Perisic ha salutato, Gosens è il nuovo padrone. "La missione di Inzaghi è quella di rimettere il tedesco al top della condizione, per volare come faceva ai tempi di Bergamo". Cambiamenti pure in difesa (Skriniar al passo d'addio, pronto Bremer) e in mezzo al campo (alternative di lusso Asllani e Mkhitaryan). Attenzione poi all'equilibrio dello spogliatoio, fondamentale tanto quanto quello in campo. Perisic e Skriniar erano due leader del gruppo e mancheranno. Le incognite riguardano anche il duello tra i pali tra Handanovic e Onana e il nuovo ruolo di Dzeko, che sulla carta parte alle spalle del nuovo centravanti. "La presenza di D’Ambrosio - capitano ombra - resta una garanzia sotto questo punto di vista, ma Inzaghi dovrà mantenere alto il livello di empatia con i suoi giocatore. Psicologo, oltre che tecnico".

Infine occhio al calendario, vista la stagione spaccata in due dal Mondiale in Qatar. Prima dello stop, l'Inter affrronterà Lecce, Spezia, Lazio, Cremonese, Milan, Torino, Udinese, Roma, Sassuolo, Salernitana, Fiorentina, Samp, Juve, Bologna e Atalanta. "Impensabile che la squadra le vinca tutte, ma sarà cruciale non sprecare punti contro squadre inferiori, come un anno fa", spiega la rosea.