"Ottantasette minuti, quel gigante di Romelu Lukaku , non li metteva insieme da quando mancava poco alla grigliata di Ferragosto, non al cenone di Natale. Da Lecce, 13 agosto, a Reggio Calabria, 22 dicembre". La Gazzetta dello Sport evidenzia le risposte positive dal punto di vista fisico da parte del belga nell'amichevole giocata ieri contro la Reggina e vinta grazie a una rete di Dzeko e proprio a una di Big Rom .

"Sotto porta Romelu è un fattore, al netto dell’avversario che ha davanti, che si chiami Gagliolo o Gvardiol ecco - si legge -. E poi, certamente, c’è il tema di una condizione atletica che deve necessariamente crescere. Lukaku non ha ancora lo “strappo” del vecchio Romelu, non ha i 50 metri di allungo che aprivano il campo, in fondo la sua caratteristica migliore". Serve lavorare ancora, anche sul feeling con i compagni, da Dzeko in giù. Lukaku deve sintonizzarsi con una nuova Inter, diversa da quella di Conte.

