Dopo il match di Londra, Lautaro è stato chiaro anche davanti alle telecamere: "Se resto all’Inter? Sì! Sì! Sì! Ho grande voglia di restare all’Inter. Per ora a me non è stato comunicato niente e io voglio continuare nell'Inter". Per la Gazzetta, frasi che dissipano i dubbi sulla sua volontà, ma che non mettono al riparo da cessioni improvvise. "Il suo destino si intreccia sia a quello del connazionale Paulo sia, soprattutto, a quello dell’ex gemello Lukaku. C’è un gran ballo di attaccanti in casa nerazzurra e il finale del finale è davvero imprevedibile, ma ci sono comunque alcuni punti fermi fissati in partenza dai dirigenti. Uno: Dybala a parametro zero è la priorità, l’occasione da cogliere per ripartire di slancio. Due: Romelu è una suggestione da inseguire fino in fondo, sapendo però che il buon esito della trattativa è appeso agli umori del Chelsea. Tre: l’eventuale doppio colpo grosso in entrata renderebbe obbligatorio l’addio a Lautaro, per ragioni numeriche ed economiche insieme".

Acquista QUI i prodotti originali Inter