Sette gol nelle ultime sei partite stagionali, 11 nelle ultime 11. Quella in corso è la miglior stagione in carriera di Lautaro Martinez, ora a 23 reti stagionali che valgono anche un record personale, così come quota 19 raggiunta in campionato dopo la doppietta di ieri. Ma quale sarà il futuro? "Il mercato è materia che non è possibile decriptare oggi: di sicuro c’è la sua volontà di restare a Milano e quella dell’Inter di percorrere altre strade (non semplici) di cessioni - scrive oggi La Gazzetta dello Sport -. Il presente è molto più leggibile. E’ un calciatore che è diventato leader del gruppo, oltre che decisivo. Lo si capisce da come ora ha imparato a controllarsi nei momenti più complicati del match".