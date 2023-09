Fascia, gol, responsabilità. Ora la nazionale argentina, ma la testa corre veloce al derby di Milano. La Gazzetta dello Sport parla dell'avvio stratosferico di Lautaro in questa stagione. "Lautaro sa come caricarsi un peso sulle spalle. Sembra quasi, a vederlo, che la fascia lo abbia rasserenato. Non ha appesantito il suo vivere nerazzurro. L’ha impreziosito, piuttosto - si legge -. L’ha rifinito. Lautaro è quello che alla fine della partita con la Fiorentina fa girare una foto social in compagnia di Cuadrado. Sì, il colombiano gli ha servito un assist. Ma si può leggere ben altro, in quello scatto. Perché Cuadrado non è certo uomo per cui i tifosi hanno riempito il loro cuore. E allora il capitano manda un segnale di unione, come a dire: è dei nostri, qui si viaggia tutti nella stessa direzione". E intanto è arrivato anche nella top-10 dei marcatori nerazzurri di tutti i tempi: nel mirino Vieri e Icardi a 16 e 17 gol di distanza.

"Lautaro è il leader, di questa Inter. Lo è tecnicamente, lo è anche dentro lo spogliatoio - si legge -. Ed è riconosciuto tale dalla società: è il calciatore più pagato della rosa, il riferimento dentro un gruppo che il club ha deciso di cambiare profondamente, anche per modificare qualche faccia che non era proprio da stimolo per i compagni". Ama l'Inter e non cerca altro: nemmeno l'Arabia e i suoi milioni hanno modificato i sentimenti che lo legano alla Milano nerazzurra.

