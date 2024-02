Prima la storia, poi la firma sul rinnovo. È questo il programma annotato sull'agenda di Lautaro Martinez, "centro di gravità dell'Inter" chiamato a incidere anche questa sera nel big match contro la Juventus (a cui non ha mai segnato due volte di fila). Con una rete il Toro arriverebbe a 20 centri in Serie A per il terzo anno consecutivo (finora ce l'hanno fatta solo Meazza dal '29 al 34 e Nyers dal 48 al '52, con Angelillo (33 gol in un campionato) nel mirino.

Più avanti, invece, arriverà la firma su un rinnovo fino al 2028, ormai apparecchiato da mesi. Ne è sicura La Gazzetta dello Sport, ipotizzando che l'incontro per limare gli ultimi dettagli potrebbe tenersi a febbraio inoltrato o direttamente a Madrid (il suo agente Alejandro Camano è spagnolo) prima del ritorno dell'ottavo di Champions League contro l'Atletico del 13 marzo. "Fiducia totale. Non è in dubbio il se, ma il quando. Per questo Lautaro ora vuole concentrarsi solo sul campo per portare l'Inter alle stelle", sottolinea la rosea.

