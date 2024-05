L'Inter ha chiesto tempo ad Albert Gudmundsson e l'islandese si è impegnato a dare la priorità ai freschi campioni d'Italia. Questo il quadro disegnato oggi da La Gazzetta dello Sport per descrivere la "promessa di Gud" ai nerazzurri: li aspetterà nonostante sullo sfondo restino in agguato diversi club di Premier che avrebbero mezzi economici per strappare subito il fantasista al Genoa.

L'Inter non vuole e non può permettersi un'asta con i colossi inglesi e ha chiesto a tempo al ragazzo perché al momento è tutto in stand-by (anche la firma sui rinnovi di Barella, Inzaghi e Lautaro) fino al 20 maggio, quando arriverà la scadenza del prestito di Oaktree e del rifinanziamento cui sta lavorando il presidente Steven Zhang. Per l'assalto al folletto islandese servirà fare cassa e raccogliere i 30 milioni richiesti dal Grifone, con una srategia che secondo la rosea è già definita a grandi linee con il sacrificio di alcuni giovani.

Il pezzo più pregiato è Valentin Carboni: l'argentino a fine stagione rientrerà a Milano e l'Inter potrebbe attendere che si generi un'asta per ricavare i 30 milioni richiesti (dopo averne rifiutato 20 milioni della Fiorentina nella scorsa sessione di mercato). Il mancino ora al Monza non dovrebbe rientrare direttamente nell'affare Gudmundsson, ma potrebbe rappresentare una trattativa a parte. La contropartita tecnica giusta potrebbe invece essere Gaetano Oristanio (in prestito al Cagliari con diritto di riscatto e contro riscatto a 4 milioni e con il valore aumentato dopo la parentesi in Sardegna). Potrebbero tornare utili in ottica tesoretto anche Mattia Zanotti, laterale destro in prestito al San Gallo, ed Ebenezer Akinsanmiro, 19enne centrocampista nigeriano arrivato nel gennaio 2023 nella Primavera nerazzurra.

