Simone Inzaghi ha un grande sogno per l'attacco della sua Inter: Romelu Lukaku più Paulo Dybala . È quanto riferisce La Gazzetta dello Sport in un pezzo della sua edizione odierna, in cui viene ribadita l'importanza del belga per il tecnico piacentino.

"Inzaghi ci crede, ci spera, ci punta: vanno bene tutti i verbi, il concetto è che nell’idea di costruzione della sua seconda Inter, Lukaku ha un posto speciale, riservato per l’occasione" si legge in un'anticipazione che vi riportiamo. E nella quale non viene escluso anche l'arrivo della Joya: "Non è finita. Perché Inzaghi ha subito accolto con soddisfazione l’acquisto di Dybala. Il tecnico sa che all’Inter della scorsa stagione è sì mancato Lukaku, senza dubbio. Ma pure un calciatore in grado di decidere le partite da solo, con una giocata o un calcio piazzato, capace di creare superiorità numerica. Le squadre di Inzaghi hanno sempre visto i giocatori tecnici al centro del progetto tattico: un posto per Dybala non può non esserci, un’occasione come Dybala deve essere colta".

