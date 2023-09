La tanto attesa svolta nel rapporto tra Juan Cuadrado e il mondo Inter è arrivata la scorsa settimana, quando il colombiano ha incontrato alcuni rappresentati della Curva Nord nerazzurra. Un vertice ampiamente annunciato fin dai giorni dell'acquisto del giocatore arrivato a parametro zero dopo essersi svincolato dalla Juventus. "E proprio il suo passato juventino, insieme alle accuse di essere un tuffatore, sono stati i motivi che hanno spinto gli ultrà nerazzurri a cercare un confronto col giocatore, per chiarire la loro posizione - racconta la Gazzetta dello Sport -. Il giorno dell’annuncio ufficiale del suo acquisto, infatti, il popolo interista si era radunato sotto la sede del club per dire no all’acquisto di Cuadrado. E a fine serata si era arrivati a una soluzione ponte: organizzare un incontro tra le parti per mettere tutte le carte sul tavolo e chiarirsi. Detto, fatto. E, dopo i fischi al suo ingresso in campo nei primi due match casalinghi della stagione, dal derby anche Cuadrado avrà il suo coro e la spinta del suo pubblico, proprio come tutti gli altri compagni di squadra".

Ma per Cuadrado l'inserimento nell'Inter era già stato facilitato dall'accoglienza dello spogliatoio e, in particolare, dalla gestione del capitano Lautaro, come dimostra il gesto verso il compagno di squadra dopo il gol del 4-0 alla Fiorentina. "Un modo per rinforzare il concetto di gruppo unito e di voglia di remare tutti dalla stessa parte. Cuadrado oggi è un giocatore dell’Inter, il passato non conta. Questo è il messaggio che voleva mandare capitan Lautaro ai tifosi. Non solo, perché all’Inter tutti hanno capito in fretta quanto la qualità e l’esperienza di Cuadrado potranno essere utili nella corsa alla seconda stella. Simone Inzaghi è stato il suo primo sponsor: lo ha voluto a tutti costi e l’ha ottenuto", ricorda la rosea.

