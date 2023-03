Due gol in due partite con la maglia della Nazionale. È questo il biglietto da visita di Mateo Retegui, bomber classe '99 in forza al Tigre ma di proprietà del Boca Juniors. Sull'attaccante nato a San Fernando hanno acceso i radar diversi top club europei con l'Inter in primissima fila, forte dei contatti già avviati tempo fa con chi cura gli interessi del ragazzo.