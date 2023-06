Nove milioni di euro lordi. È questa, racconta oggi La Gazzetta dello Sport, la cifra che Suning bonificherà alla squadra nel caso in cui l'Inter dovesse vincere la Champions League. Il totale, diviso per i 23 giocatori della rosa Champions, fa circa 200 mila euro netti nelle tasche di ciascun giocatore in caso si successo a Istanbul. La decisione è stata presa dal presidente Steven Zhang e dell’amministratore delegato Beppe Marotta, che ieri ha informato lo spogliatoio.

"I nove milioni di euro rappresentano la somma tra i premi già stabiliti individualmente nei contratti di ciascun giocatore - circa 4,5 milioni – e un riconoscimento ulteriore ad hoc deciso dalla società, più o meno della stessa entità - si legge -. Va ricordato che Zhang ha di fatto “accompagnato” ogni step di questa Champions con un incentivo economico per la squadra, fin dalla qualificazione del girone per arrivare alla semifinale vinta contro il Milan, passaggio quest’ultimo che ha messo nel portafoglio dei calciatori complessivamente due milioni di euro lordi. Qui siamo a 4,5 milioni in aggiunta ai premi già fissati, più del doppio. Non che ci sia troppo bisogno di spiegare il perché. L’Inter si gioca la storia, tra una settimana. E il club non vuole lasciare nulla di intentato". Anche stavolta Zhang partirà in trasferta con la squadra: due giorni prima della finale, nella giornata di giovedì pomeriggio, il presidente salirà sull’aereo verso Istanbul d porterà con lui tutti i 500 dipendenti del club nerazzurro.

