Continua per l'Inter il "mercato parallelo", ossia quello che riguarda il futuro. In tal senso, i nerazzurri hanno messo le mani su Thiago Romano, talento argentino del Panathinaikos.

Come spiega la Gazzetta dello Sport, la trattativa per il mancino classe 2006 è in dirittura d’arrivo e dovrebbe condurre in nerazzurro un giocatore che si aggiungerà agli altri 18enni ingaggiati questa estate: lo sloveno Luka Topalovic e lo spagnolo Alex Perez.

All’inizio della prossima settimana, Thiago Romano potrebbe sostenere le visite mediche. Cresciuto calcisticamente in Grecia (il padre ha giocato nell’Ergotelis), Thiago Romano fa già parte del giro delle nazionali giovanili dell’Argentina.