Il primo allenamento a ranghi completi in vista della gara domenica con la Juve, in pratica, è fissato in calendario per venerdì, quando dovrebbe unirsi al gruppo anche Marcelo Brozovic (già domani potrebbe lavorare parzialmente con i compagni), a cui - si legge su Gazzetta.it - basteranno un paio di sedute per tornare disponibile. Al contrario di Stefan de Vrij, attorno al quale si respira meno ottimismo in merito a un recupero dall'infortunio al polpaccio: per l'olandese, spiegano i colleghi della rosea, "servirebbe più pazienza. In primis perché aveva un problema più serio (distrazione) e poi perché la struttura fisica richiede tempi di rimessa in moto più lunghi rispetto a Brozovic. Domenica quindi toccherà ancora a D'Ambrosio, Skriniar e Bastoni".