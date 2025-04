Una stagione iniziata con infortuni sta finendo con lo stesso tenore. Non si fa in tempo a recuperare qualcuno, che qualcun altro si deve fermare. Ieri è stato il turno di Pavard per un problema alla caviglia sinistra: oggi il francese farà gli esami, ma - secondo la Gazzetta dello Sport - è probabile che non riesca a recuperare per Barcellona. Al suo posto si scalda Bisseck.

Ora Inzaghi attende il rientro di Thuram come acqua nel deserto: senza il francese, è iniziata la crisi dell'attacco e, di conseguenza, di tutta la squadra. Come riferisce la Gazzetta, tutti all'Inter sono sintonizzati sull'idea del recupero. Ieri il francese ha svolto lavoro ad alta intensità, pur evitando i cambi di direzione. Oggi dovrebbe fare anche quelli lavorando parzialmente con i compagni, spingendo ancora di più per preparare il definitivo ritorno in gruppo domani. Insomma, sulla sua convocazione non sembrano esserci dubbi, poi sarà Inzaghi a decidere l’impiego del francese, se subito da titolare - c’è chi è pronto a giurare che quello sia il colpo di teatro finale - o in panchina pronto a dare una mano.

Con Marcus, l'Inter fa segnare 2,3 gol di media a partita in campionato, senza 0,3. E ancora: media punti di 2,2 con Tikus, un punto ogni 90 minuti senza. Isnomma, al di là dell'aspetto fisico, c'è anche quello tecnico-tattico che va tenuto i ndebita considerazione.