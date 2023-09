La sconfitta contro il Sassuolo ha riportato l'Inter sulla terra, ma in casa nerazzurra è meglio non fare drammi. Al momento la classifica parla di un primo posto (condiviso con il Milan), ma anche di miglior difesa e miglior attacco: dati che ispirano fiducia per il futuro, con l'obbligo immediato di rialzare subito il livello di concentrazione. Un concetto ribadito ieri alla squadra da Simone Inzaghi.

"Per questo ieri l’Inter, prima di partire per Salerno, ha deciso di affrontare nelle segrete stanze di Appiano le conseguenze della sconfitta contro il Sassuolo - racconta oggi La Gazzetta dello Sport -: un faccia a faccia allenatore-squadra per correggere immediatamente la rotta e ripartire da zero. Nonostante si sia aggiunto l’infortunio di Frattesi a complicare l’insieme e nonostante la coperta davanti sia diventata cortina dopo il k.o. di Arnautovic, la squadra non ha smarrito tutto il buono seminato in questa alba di stagione, almeno fino al successo poderoso col Milan". Su questo concetto, assicura la rosea, Inzaghi ha battuto con particolare insistenza.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!