Oggi l'Inter tornerà a lavorare ad Appiano Gentile e Inzaghi farà la conta delle assenze: poche, tutto sommato. Come spiega la Gazzetta dello Sport, il tecnico nerazzurro riavrà quasi tutta la rosa a disposizione.

De Vrij, Dumfries, Bastoni, Dimarco, Frattesi, Asllani, Thuram e Calhanoglu sono attesi domani alla Pinetina, dopo il classico giorno libero concesso dall’Inter come “cuscinetto” tra impegni in nazionale e ripresa col club, mentre Arnautovic sarà già oggi con gli altri. Poi sarà la volta di Zielinski, Lautaro e Taremi.

Intanto, Inzaghi ha lavorato duro con chi era ad Appiano Gentile, con focus in particolare sulla fase difensiva. Ad eccezione di Bastoni e De Vrij, infatti, tutti gli altri centrali sono rimasti a Milano durante la sosta e quindi si è potuto approfondire alcuni concetti per migliorare un rendimento finora deficitario e non in linea con le aspettative. Ora che i quattro attaccanti si sono sbloccati tutti, che il centrocampo ha ritrovato le giocate di Mkhitaryan e sta per riabbracciare Barella, l’Inter somiglia sempre di più a quella dello scudetto. Manca solo la difesa...