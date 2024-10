Non è passata inosservata l'assenza di coreografia da parte della Curva Nord per il Derby d'Italia di ieri. Soprattutto sui social e tra i tifosi nerazzurri, la questione è stata sollevata in maniera importante.

La spiegazione della Gazzetta dello Sport: "Come da prassi, ogni tipo di striscione va autorizzato dal Gos prima della partita. Al netto del giallo legato a una richiesta che non sarebbe mai arrivata, la mancata coreografia degli ultras interisti è figlia di una nuova linea adottata dalle autorità dopo l’inchiesta “Doppia Curva”".