Inter e Milan ancora al Meazza. Come conferma oggi la Gazzetta dello Sport, i club hanno compiuto un netto passo in avanti verso la permanenza a San Siro: sono pronti a comprare tutta l’area ma aspettano il prezzo.

Una delegazione dei club milanesi, assieme al sindaco di Milano Giuseppe Sala e alla soprintendente per Milano Emanuela Carpani, ieri ha incontrato il ministro della Cultura Alessandro Giuli, alla presenza del ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi. Per l’Inter era presente l’ad corporate Antonello, insieme con i due manager Oaktree Cano e Ralph, per il Milan il presidente Scaroni e David Castelblanco per RedBird. Si è parlato della costruzione del nuovo stadio a San Siro, con sviluppo delle aree circostanti e rifunzionalizzazione del Meazza. I club presenteranno ora la manifestazione di interesse utile a proseguire, spiega la rosea.

L'idea della 'Cattedrale' di Populous, quella di costruire uno stadio nell’area dei parcheggi di fianco al Meazza attuale, era stata accantonata dopo essere stata scelta nel 2021. Ora potrebbe tornare di moda. Con la proposta di Inter e Milan, recepita dalla Soprintendenza, si andrebbe a creare un’area che prenderebbe parte della curva Sud e parte della tribuna arancio, a cui sarebbe affiancata una costruzione moderna. Quella combinazione, nei progetti, diventerebbe uno spazio eventi, con negozi, uffici e museo. Serve, ovviamente, che i club acquistino l'impianto entro i 70 anni dalla costruzione del secondo anello: la data sarebbe quella di ottobre 2025. Entro i primi 10 giorni di novembre, l’Agenzia delle Entrate dovrebbe consegnare al Comune la stima sul prezzo di acquisto di San Siro e aree limitrofe. Una stima parla di 170 milioni per la cifra da spendere da parte di Inter e Milan, di cui 70 per lo stadio (nel 2006 valutato 68 milioni) e 100 per l’area circostante. Un’altra stima dice 250 milioni. La certezza è che San Siro ospiterà la cerimonia inaugurale dei Giochi di Milano Cortina 2026 e quindi, fino ad allora, vietato iniziare i lavori.