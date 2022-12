Vacanze finite, da domani l'Inter torna al lavoro. Appuntamento per il pomeriggio ad Appiano Gentile, quando i nerazzurri scenderanno subito in campo per preparare il rientro a gennaio contro il Napoli.

"Gli allenamenti continueranno in sede anche sabato e domenica mattina, poi nel pomeriggio la squadra volerà alla volta di Malta dove rimarrà fino al 9 - conferma la Gazzetta dello Sport -. Allo stadio Tony Bezzina della città di Paola, l’Inter disputerà due amichevoli, sempre alle 18: la prima il 5 contro Gzra United, la seconda il 7 contro il Salisburgo".