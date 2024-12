Oggi la Gazzetta dello Sport pone l'attenzione sulla fase difensiva ritrovata dall'Inter e, in generale, dalla capacità di perdere pochissime partite. Dopo una partenza stentata da questo punto di vista, almeno in campionato, i nerazzurri hanno rimesso le cose a posto.

Il dato, uscito nelle ultime ore sui social, viene rilanciato dal quotidiano: dopo la finale di Champions persa con il City di Guardiola, ovvero nelle successive 68 partite disputate, la squadra di Inzaghi ne ha perse appena 5. Cinque ko in un anno e mezzo: due col Sassuolo (una a scudetto già vinto), una col Bologna ai supplementari in Coppa Italia, una con l'Atletico Madrid nel dolorosissimo ritorno degli ottavi dello scorso marzo e il derby di quest'anno.

L'Inter - come si legge - ha acquisito una consapevolezza enorme proprio dopo la sconfitta con Guardiola a Istanbul. Da quel 10 giugno 2023 a oggi, nello stesso arco temporale, nei cinque maggiori campionati europei solo il Bayer Leverkusen - già, l’avversario di domani - ha perso meno partite, tre. Per intendersi: il Real Madrid 7, il Liverpool 9, lo stesso Manchester City che quella Champions la vinse è a 11 gare lasciate per strada. Il Bayern addirittura 15.

E domani ci sarà l'ennesimo test. Inzaghi non trema.

