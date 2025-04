In casa Inter filtra ottimismo sulle condizioni Alessandro Bastoni, uscito ieri all'intervallo della sfida contro il Parma per un affaticamento che Massimilaino Farris, vice di Simone Inzaghi, aveva già bollato come "nulla di preoccupante" nell'immediato post partita. Una sensazione positiva che, conferma La Gazzetta dello Sport, pare confermata nella giornata di oggi.

Il 95 nerazzurro è tornato subito al lavoro con un piano defaticante personalizzato. "La borsa del ghiaccio sul ginocchio del difensore aveva alzato il livello di preoccupazione, ma oggi l'allarme sembra rientrato e c'è fiducia sulla sua presenza martedì nell'andata dei quarti di finale di Champions League all'Allianz Arena contro il Bayern Monaco", si legge sulla rosea.

