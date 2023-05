Ultima di campionato a San Siro per l'Inter ed ultima, imponente cornice di pubblico per accogliere i nerazzurri che sfideranno l'Atalanta. Lo stadio Meazza sarà praticamente esaurito, con oltre 72.000 spettatori: solo le limitazioni previste per i tifosi dell'Atalanta non permetteranno di avvicinare quota 75mila. E ci sarà anche un'ospite d'eccezione: la Coppa Italia conquistata mercoledì contro la Fiorentina, portata allo stadio come successo a gennaio con la Supercoppa Italiana, riferisce la Gazzetta dello Sport.

