Marotta ieri è stato chiaro, così come Inzaghi dopo il successo di Venezia: "Davide è pienamente dentro il progetto, sono contento di lui. Capisco la voglia di giocare di più come ce l'hanno in tanti, ma all'Inter c'è concorrenza. Fossi in lui, continuerei qui".

Come sottolinea la Gazzetta dello Sport, Frattesi però sembra avere la testa non pienamente sintonizzata sul mondo nerazzurro e gli ingressi non particolarmente brillanti contro Milan e Venezia lo confermano. "Il fastidio per le continue panchine arriva da molto lontano, già dalla fine della scorsa stagione, ma l’ultima goccia è caduta dopo Inter-Como: Frattesi ha visto il tecnico scegliere un Barella recuperato di gran fretta al posto suo. L’ha vissuta come la conferma definitiva del suo ruolo periferico nel sistema Inzaghi. Se entrando in Supercoppa col Milan non aveva addosso il solito argento vivo, ieri ha, sì, trovato un paio di inserimenti, ma si è fatto murare da un ottimo Stankovic. E da una palla in suo possesso è poi nata l’azione del palo di Busio, quella che poteva cambiare l’umore di questa trasferta veneziana".

Per ora all'Inter non sono arrivate proposte ufficiali, ma il prezzo è sempre quello: 45 milioni per la Roma, 70 per il Napoli. La partita resta aperta, i prossimi giorni potrebbero cambiare lo scenario, riferisce la rosea.