La partita per Paulo Dybala si riduce al momento a Inter, Milan, Roma e Napoli . Come scrive la Gazzetta dello Sport , l'argentino arriverà in Italia tra oggi e domani e parlerà a Torino con il suo entourage.

Il Napoli è diventata una delle pretendenti, ma può investire determinate cifre solo se Koulibaly non dovesse accettare la proposta da 6 milioni netti che i partenopei gli hanno fatto. A quel punto la cifra verrebbe reinvestita per Dybala, "anche se - specifica il quotidiano - la questione sui diritti di immagine aprirebbe una lunga trattativa non ancora abbozzata". Nota da tempo la situazione dell'Inter. I nerazzurri hanno frenato. Devono far uscire due attaccanti, al di là del fatto che gli agenti hanno ora accettato l'offerta da 5 milioni più 1 di bonus proposta tempo fa. Il Milan ha come primo obiettivo sulla trequarti De Ketelaere e non è disposto a pagare 6 milioni di ingaggio. Alla Roma c'è Mourinho che spinge per prenderlo, ma i Friedkin guardano al bilancio: prima devono cedere.

All'estero ha preso informazioni il Manchester United: se dovesse affondare il colpo, probabilmente prenderebbe Dybala presto. Al momento non lo ha fatto.