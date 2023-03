L'Inter pensa al dopo- Skriniar ed è al lavoro su più tavoli. Al momento, stando a quanto risulta a La Gazzetta dello Sport, i contatti più frequenti sembrano essere quelli con l’Atalanta per Merih Demiral , già protagonista dei discorsi estivi tra i due club: l'intesa sulla valutazione da 20 milioni di euro c'era, ma mancava quella sulla formula dell’operazione. "Il discorso, però, è rimasto pendente e, infatti, la riunione tra società nerazzurre è stata da poco riaggiornata - si legge -. Nonostante un impiego saltuario, nell’Atalanta il turco è comunque ancora periferico, anche perché la Dea è rimasta spesso delusa da certi cali di tensione nel lavoro quotidiano e in partita. Dal canto suo, l’Inter pensa che Merih sia un difensore da grande squadra e abbia espresso ancora solo una parte minima del suo potenziale". E che abbia le carte in regola per prendere l’eredità di Skriniar: la formula per chiudere può essere un prestito con successivo acquisto a cifre prestabilite.

La nuova pista conduce invece ad Iñigo Martinez, difensore basco dell'Athletic Bilbao che non rinnoverà il contratto in scadenza il 30 giugno e si libererà a parametro zero. Il giocatore ha dato da tempo il suo ok al Barcellona per trasferirsi gratis la prossima stagione, ma i blaugrana devono risolvere i propri problemi con il FPF. E l'Inter resta sullo sfondo. "In caso di colpi di scena, i nerazzurri tenterebbero l’ennesimo parametro zero, anche perché il basco ha caratteristiche compatibili col resto dei difensori nerazzurri" spiega la rosea, aggiungendo alla lista dei papabili anche il nome di Oumar Solet, 23enne centrale francese del Salisburgo valutato 15 milioni.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!