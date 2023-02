In casa Inter continua a tener banco la delicata questione legata al main sponsor con DigitalBits che fin qui non ha versato nemmeno un euro nelle casse del club. Come spiega Gazzetta.it, lo sponsor non verrà rimosso per tre motivi fondamentali: “1) non depauperare il valore della maglia con la quale è stata, per esempio, vinta la Supercoppa italiana; 2) non far perdere valore al brand nerazzurro; 3) tutelarsi in qualsiasi sede e dimostrare che l'Inter ha assolto a tutti gli obblighi contrattuali nonostante l'assenza di pagamenti”.