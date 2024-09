Diciotto arresti e decine di perquisizioni. E' il bilancio dell'operazione messa a segno dagli agenti del Servizio Centrale Operativo della Direzione Centrale Anticrimine della Polizia di Stato, della Squadra Mobile e della Guardia di Finanza di Milano - coordinati dalla DDA della Procura della Repubblica di Milano - nei confronti di persone indagate a vario titolo per associazione per delinquere, con l'aggravante del metodo mafioso, estorsione, lesioni ed altri gravi reati. Si tratta, come si legge sulla Gazzetta dello Sport, di persone quasi tutte riconducibili alle tifoserie ultras di Inter e Milan e i reati connessi al giro d'affari legato al contesto calcistico.

Tra i nomi coinvolti spicca quello di Marco Ferdico, fino a qualche settimana fa voce e volto della Curva Nord interista, strettamente legato ad Antonio Bellocco, ucciso a Cernusco sul Naviglio lo scorso 4 settembre da Andrea Beretta, altro componente della curva nerazzurra, attualmente in carcere. Sulla sponda rossonera, invece, i provvedimenti hanno colpito Luca Lucci (celebre la sua foto con l'allora vicepremier Matteo Salvini alla festa del 2018 per i 50 anni della Curva Sud) e Christian Rosiello, amico e bodyguard di Fedez.

L'operazione sarà illustrata questa mattina alle 11.30 in conferenza stampa in Procura di Milano.