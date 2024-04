Brutte notizie per gli interisti in vista del prossimo derby di Milano, in casa del Milan. Il problema è esattamente questo, quantomeno visto dalla sponda nerazzurra, considerato che giusto quel giorno l'Inter potrebbe conquistare matematicamente lo scudetto. Secondo la Gazzetta dello Sport infatti per la stracittadina della Madonnina "non si arriverà alla vendita libera".

A prescindere che la squadra di Inzaghi riuscirà a fare i tre punti necessari a conquistare matematicamente la seconda stella, non sarà un derby felicissimo per i rossoneri che se non quel giorno, vedranno Milano tingersi di nerazzurro qualche giorno dopo. E proprio per quel giorno, "si erano ipotizzate due strade per il comportamento dei tifosi milanisti: andare comunque allo stadio e ridurre la schiera dei supporter nerazzurri al solo settore ospiti (7.500 posti) o evitare la presenza al Meazza per non assistere all’eventuale festa scudetto, dando modo agli interisti di aumentare la presenza grazie alla vendita libera dei biglietti" si legge su Gazzetta.it che poi spiega: "Con ogni probabilità, quest’ultima fase non ci sarà". Pertanto, si andrà verso il sold out coi nerazzurri che avranno per loro solo il secondo verde.

