Delusione enorme in casa Inter. I nerazzurri sanno di non essere riusciti a esprimere a pieno il proprio potenziale e per questo l'eliminazione dalla Champions fa ancora più male. Qualche elemento non è arrivato al top all'appuntamento con l'Atletico, ma sono mancate anche malizia e preparazione a una fase finale di un match che si sapeva essere "caldo".

Delusione anche a livello di cassa: come spiega la Gazzetta dello Sport, sono circa 20 i milioni bruciati dall'eliminazione agli ottavi, quelli che il club avrebbe intascato tra premio UEFA e incasso al botteghino. Nessun dramma, il bilancio resta ampiamente positivo anche da questo punto di vista, ma è chiaro che altri 20 milioni avrebbero comunque fatto comodo.

Come ribadisce la rosea, le valutazioni del club coinvolgono anche la parte sportiva inevitabilmente: qualcosa è venuta meno con le rotazioni. Non tutti hanno risposto come si sperava quando chiamati in causa da Inzaghi. Un qualcosa di rintracciabile anche nel girone chiuso al secondo posto.

Steven Zhang resta comunque soddisfatto del percorso ed è un concetto ribadito già da Inzaghi subito dopo Madrid. La crescita mentale è evidente e ora si attendono le ultime 10 partite di campionato per trarre tutte le conclusioni necessarie, per capire anche chi sarà in grado di rispondere con i fatti. Orgogliosi ma non appagati: il presidente intende mantenere alta l'asticella delle aspettative.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!