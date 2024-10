La 'Curva Nord Milano' non esisterà più. È questa, stando a quanto raccolto da La Gazzetta dello Sport, una delle grandi conseguenze dopo l'inchiesta scoppiata sulle due curve milanesi che ha decapitato le vecchie organizzazioni degli ultras di Inter e Milan con 19 arresti e Daspo a pioggia. La decisione sul cambio di marcia sarebbe arrivata giovedì sera, nella consueta riunione al Baretto tra i membri del tifo nerazzurri.

Adesso il materiale con il logo della curva andrà venduto per pagare i fornitori perché da stasera in poi, nella Nord di San Siro, "non sventolerà più nessun vessillo Curva Nord" assicura il quotidiano, confermando poi che, dal 27 ottobre (ovvero da Inter-Juve) si esporrà un solo striscione 'Dal 1969 uniti, fieri, mai domi'. La parola chiave è 'trasparenza': da ora in poi i biglietti si compreranno singolarmente e personalmente, i pullman per le trasferte saranno di nuovo a prezzo di costo 'senza creste'. E "dall'anno prossimo forse torneranno le bandiere e gli striscioni dei singoli gruppi storici: Boys, Ultras e Viking", ipotizza la rosea.

