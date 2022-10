Correa e Cordaz sì, Lukaku e Brozovic ancora no: questo il borsino della Gazzetta dello Sport per l'infermeria nerazzurra in vista del match di domenica con la Salernitana. Secondo la rosea, in particolare, il Tucu tornerà tra i convocati e partirà dalla panchina, mentre il belga e il croato saranno ancora assenti. Qualche dubbio di formazione per Inzaghi: De Vrij o Bastoni per far posto ad Acerbi e Asllani o Mkhitaryan per completare la mediana. Sulle fasce sgommano Dumfries e Gosens.

PROBABILE INTER (3-5-2): Onana; Skriniar, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Asllani, Calhanoglu, Gosens; Dzeko, Lautaro.