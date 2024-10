Doppio guaio per Inzaghi. Ancora uno a centrocampo, dopo quelli di Zielinski e Asllani. Ieri, sera, infatti, la partita di Calhanoglu a Roma è durata appena 12 minuti: acciaccato già in partenza, ha lasciato il campo per una contrattura all’adduttore della coscia sinistra. Dopo 15 minuti dopo è stato Acerbi a stendersi a terra e ad alzare la manina per chiedere il cambio (per lui la contrattura è ai flessori della coscia sinistra).

Come riferisce la Gazzetta dello Sport, oggi sia il turco che l’italiano verranno rivalutati, ma la Champions è mercoledì e i tempi sono strettissimi per portarli a Berna. Soprattutto la coperta pare corta in mezzo, dove pure Barella giocava la sua prima partita dopo un mese: per mercoledì, in ogni caso, potrebbe recuperare Zielinski, che già oggi stava meglio.