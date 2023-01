Brozovic, Lukaku e Handanovic non sono stati convocati da Inzaghi per Inter-Verona, ma tutti e tre saliranno sull’aereo che nella giornata di domani porterà i nerazzurri a Riyad, dove mercoledì sera è in programma la Supercoppa Italiana contro il Milan. La conferma arriva da La Gazzetta dello Sport, che aggiunge poi un altro dettaglio. "Sul charter ci sarà anche Steven Zhang - viene riportato -. Il presidente non vuole perdersi l’occasione di stare vicino alla squadra, nella speranza di conquistare il quarto trofeo della sua era".