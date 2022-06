Raoul Bellanova è impaziente di vestire la maglia dell’Inter. Lo scrive oggi la Gazzetta dello Sport che quindi conferma l'imminente chiusura della trattativa per l'esterno del Cagliari. "L’operazione è stata confezionata sulla base di 8 milioni e il prestito di alcuni giovanotti della Primavera nerazzurra: i sardi fanno conto di avere a titolo temporaneo il centrocampista-goleador Cesare Casadei, ma sperano di ottenere l’ok anche per il giovane Franco Carboni. I dirigenti dei due club si sono già dati appuntamento per la prossima settimana per definire i dettagli di un affare che, in definitiva, induce l’Inter ad investire su un giocatore dell’Under 21 con i soldi risparmiati dall’ingaggio di Ivan Perisic". Un arrivo, quello di Bellanova, che potrebbe essere visto anche come una mossa dell'Inter per cautelarsi dal possibile addio di Dumfries, parecchio appetito sul mercato europeo.