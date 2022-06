Mentre a Santa Margherita di Pula, era atteso un sereno Piero Ausilio, che per qualche ora avrebbe potuto mettere da parte le preoccupazioni del mercato concedendosi qualche ora di relax al benefico evento di padel organizzato nel cagliaritano, il diesse nerazzurro tesseva altri programmi ben più importanti: "C’è da fare l’Inter" tuona la Gazzetta dello Sport nella narrazione che oggi fa nelle sue pagine delle ultime ore, sempre più calde, vissuto dal dirigente nerazzurro, dunque della Beneamata in generale. Un biglietto per Londra, esattamente come tre anni fa, e un nome sottolineato in rosso in agenda: Romelu Lukaku. "Oltre le smentite e i depistaggi, sul belga sono iniziate da un po’ le grandi manovre" spiega la Rosea che parla di "missione di Ausilio" in capitale inglese. Una missione che per l'appunto "va letta a 360 gradi". Non solo Big Rom nel viaggio londinese del dirigente interista, ma anche incontri con vari procuratori per discutere delle diverse trattative in auge in Viale della Liberazione.

"Londra è Chelsea, però. Perché a un certo punto bisogna pur andare a vedere le carte. Fin qui la partita è sempre stata gestita da Sebastien Ledure, l’avvocato a cui si è appoggiato Lukaku. Ledure e Marotta hanno contatti costanti: l’ultimo c’è stato giovedì sera. Il Chelsea è interessato a Dumfries mentre ha sempre detto no al prestito gratuito di Romelu. Va trovato l’incastro giusto per il grande ritorno. Ausilio è andato a verificare di persona la fattibilità di un’operazione oggettivamente complicata".