"Senza Lautaro non c’è vita". Questa è la sintesi che oggi fa la Gazzetta dello Sport per commentare l'attacco asfittico dell'Inter quando non gioca il capitano. Secondo la rosea, evidentemente, la storia della rosa profonda e iper-competitivia, raccontata fino a due giorni fa da tutti, non è così tanto reale. Almeno non per il reparto d'attacco.

Sanchez e Arnautovic non ingranano e senza il Toro diventa dura andare in rete: i numeri dicono tanto in tal senso. Lautaro non può giocarle tutte e fa benissimo Inzaghi a tutelarlo di tanto in tanto, ma così facendo depotenzia non poco la sua creatura. Per il cileno e per l'austriaco servirebbe una scossa, magari la Coppa Italia con il Bologna (20 dicembre al Meazza) può aiutare. Ma occhio al mercato. Su Sanchez, ad esempio, continuano ad arrivare voci di interessamenti dall'Arabia Saudita, mentre l'Inter non molla la pista Taremi: l'iraniano piace per giugno, quando arriverebbe a parametro zero dal Porto, ma la Gazzetta non esclude un'accelerata già fra un mese...

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!