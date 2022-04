Corsa scudetto al veleno per colpa di chi ha riempito giornali e tv di polemiche strumentali e miopi, con l'Inter presa di mira soprattutto per la questione arbitrale. "Il silenzio fa rumore. Non cancella il fastidio, ma dribbla la trappola. Solo che a volte proprio non si può fare a meno di puntualizzare, altrimenti si corre il rischio di far passare come verità assolute i concetti altrui - si legge oggi sulla Gazzetta dello Sport -. Ecco, così ragiona l’Inter. Il tema è quello delle polemiche arbitrali, a più riprese richiamato dal Milan, nello specifico da Maldini prima e Pioli poi. Il derby scudetto si gioca anche in terreni diversi da quelli naturali, va oltre il prato verde. Valgono i microfoni e i taccuini. Valgono le risposte date e quelle evitate, in termini di arbitri e non solo. E allora non si può non notare, nelle ultime settimane, un differente approccio comunicativo da parte di Simone Inzaghi".