Come da programma, ieri ad Appiano Gentile sono tornati anche Stefan De Vrij e Denzel Dumfries. I due olandesi hanno subito preso a lavorare tra campo e palestra anche a buon ritmo.

Alla Pinetina - come riferisce la Gazzetta dello Sport - si sono visti anche alcuni reduci dall'amichevole di Pisa come Calhanoglu, Sommer e Asllani: non impiegati o impiegati poco da Inzaghi. Con loro pure Thuram, Pavard e Arnautovic, con l'austriaco che però ha svolto un allenamento differenziato. All'appello, di fatto, manca solo Lautaro: anche il capitano si taglierà le vacanze...