L'Inter ritrova Hakan Calhanoglu, faro del centrocampo costretto a saltare la trasferta di Champions a San Sebastian contro la Real Sociedad per un affaticamento muscolare. Adesso, però, l'allarme è rientrato: il centrocampista turco riprenderà le chiavi della mediana nerazzurra già domani a Empoli. Lo assicura oggi La Gazzetta dello Sport.

Un rientro importante, anche perché Calha in quel ruolo è diventato un top grazie all'intuizione di Simone Inzaghi. "Calhanoglu playmaker è un’invenzione di Inzaghi, un’idea nata per necessità, diventata poi la chiave per la scalata europea dei nerazzurri nell’ultima stagione di Champions - ricorda la rosea -. Leader tecnico e carismatico, Calha è ormai un punto di riferimento indispensabile negli ingranaggi nerazzurri: ha fatto passi da gigante nelle letture preventive e nei movimenti difensivi, mantenendo lucidità e qualità nelle giocate nella metà campo avversaria. Con Calhanoglu in campo e in cabina di regia, l’Inter muove più velocemente palla, arriva prima a ridosso dell’area avversaria e ha una soluzione in più per sbloccare la gara anche da fuori area".

