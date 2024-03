L'Inter è in attesa di capire meglio quali siano le condizioni di De Vrij e come si risolverà il caso Acerbi, ma per la difesa del futuro lo scenario è doppio. Il primo, come analizza La Gazzetta dello Sport, è già dietro l'angolo: una stangata per Acerbi (che ha un contratto fino al 2025 che prevede un rinnovo automatico che il club in autonomia può decidere di esercitare fino al 2026) segnerebbe la carriera dell'ex Lazio e spingerebbe la dirigenza nerazzurra ad intervenire con forza sul mercato.

Il nuovo arrivo dovrà essere comunque low cost, almeno sul fronte cartellino. Secondo la rosea la grande occasione potrebbe essere Kim: l'ex Bayern non è felice in Baviera e non si esclude l'ipotesi di un prestito, con lo stesso giocatore che vedrebbe bene un ritorno in Italia. Poi c'è Smalling (mancano però le garanzie dal punto di vista fisico) e Mavropanos, pallino di Ausilio da almeno due anni e fattibile solo in prestito. Il secondo scenario è che l'Inter possa andare sul mercato a prescindere dal caso Acerbi, ma muovendosi sempre nell'ambito delle occasioni.

