Secondo quanto riportato dal The Sun anche il Manchester City ha messo nel mirino Milan Skriniar. Il club di Pep Guardiola è pronta a sfidare Chelsea, Psg e Tottenham per il centrale nerazzurro, in scadenza di contratto nel 2023.

Non è da escludere un nuovo assalto del club francese nelle prossime settimane per anticipare le dirette rivali, anche se l'Inter è al lavoro per non perdere a parametro zero il suo difensore.