Nelle scorse ore Piero Ausilio, direttore sportivo dell'Inter, ha incontrato l'agente Federico Pastorello. La portata principale del summit è stata Sebastiano Esposito. Il giovane attaccante 20enne è stato nell'ultima stagione al Basilea, tra alti e bassi. La decisione del club svizzero, che aveva in mano un diritto di riscatto a 10 milioni di euro, è stata rinunciare al giocatore e restituirlo dunque all'Inter. Nessuna plusvalenza dunque, ma tutto torna in gioco per la punta di Castellammare di Stabia, che potrebbe essere inserita in un'altra operazione di mercato (vedi Krjstian Asllani con l'Empoli) oppure approfondire un paio di sondaggi dall'estero.