Doveva rientrare nell'operazione per Gleison Bremer , alla fine è rimasto all'Inter ma non è detto che sarà così fino al 1° settembre. Cesare Casadei non ha giocato neanche un minuto tra i professionisti eppure è un giocatore assai apprezzato in Italia, perché le premesse per fare tanta strada si vedono a occhio nudo.

La pensa così anche la dirigenza nerazzurra, che non ha mai preso in considerazione una sua cessione senza la possibilità di ricomprare il cartellino. E nelle ultime ore ha contattato l'agente Michelangelo Minieri per dare una sistemata al contratto in scadenza nel 2024. Prolungamento fino al 2026 o 2027, poi si cercherà la migliore soluzione per il suo percorso crescita. Che potrebbe continuare ad Appiano Gentile, tra i grandi.

Simone Inzaghi lo apprezza e lo ha anche dichiarato apertamente, in più potrebbe essere prezioso in chiave liste UEFA non come nome da contorno ma come reale opzione da gettare nella mischia all'occorrenza. Se poi prestito o cessione con recompra deve essere, sarà in una squadra che offra garanzie tecniche e non gli faccia perdere la stagione in panchina a guardare giocatori più esperti privilegiati al suo posto, come accaduto in passato ad altri giovani canterani. Intanto, l'Inter vuole risolvere la questione rinnovo. Poi penserà al resto.